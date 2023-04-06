İzmir Konfederasyonu, uyuşturucuya karşı sosyal projelere mücadele veriyor

İzmir'de 2014 yılında kurulan, 67 federasyon ve bunlara bağlı bin 743 derneği bünyesinde barındıran İzmir Konfederasyonu, sahip olduğu sosyal gücü hem uyuşturucu ile mücadele hem çocuk evlilikler gibi toplumun kanayan yarası haline gelen sorunlara sosyal projelerle çözüm sunuyor.

Tanınmış iş adamı aynı zamanda İzmir Konfederasyonunun başkanlığını yürüten Ferhan Ademhan, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Kuruldukları 2014 yılında ilk iş olarak terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunduklarını aktaran Ademhan, şunları söyledi: “PKK'ya çağrımız; amasız ve şartsız olarak silahların susması. Artık gençlerimiz ölmesin ve analarımız ağlamasın. Anneler de hayatlarını güzelce yaşasın, yeni şehit anneleri olmasın. O yüzden 'edi bese yeter artık' dedik ve diyoruz.

Türkiye yeni yüzyılına hazırlanıyor

"Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllık bir geçmişi geride bırakıp yeni yüzyılına hazırlanmaktadır. Hiç şüphesiz ülkemiz, kuruluşundan bugüne kadar geçen yüz yıllık süre iç ve dış faktörlerin neden olduğu acı verici olumsuz olaylarla yüklüdür. Halkımız tüm bu olumsuzlukları aşmış, medeni dünyanın ortak dili olan çok partili demokratik hayatı anayasal ve siyasal bir gerçek olarak kurmayı başarmıştır. Ancak, millet iradesinin egemenliğine ve demokrasiye tahammül edemeyenlerin ülkemizi maruz bıraktıkları darbeler yüz yıllık tarihimizin en acı verici ve zorlu olayları olarak yaşanmıştır. İzmir Konfederasyonu olarak 2014 yılından bu zamana hayata geçirdiğimiz projeler ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımız ile ülkemizin geleceğine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz.”

Derneklerimizin toplam 180 bin kayıtlı üyesi bulunuyor

İzmir Konfederasyonu hakkında bilgiler veren Başkan Ademhan, "Ben şu anda konfederasyonumuzun kurucu başkanlığını yapıyorum. 67 tane federasyonumuz var ve bunlara bağlı bin 743 tane derneğimiz bulunuyor. Bu derneklerin 180 bin kayıtlı üyesi var" dedi.

İzmir Konfederasyonu'nun projelerini anlatan Başkan Ademhan, özellikle uyuşturucu kullanımına karşı ve çocuk evliliklerle ilgili çalışmalarına yer verdi. Ademhan, "Bin 293 muhtarımız ile çalıştay düzenliyoruz. Sokakta uyuşturucu yaşı maalesef 9'a inmiş durumda. Şakran Cezaevi rehabilitasyon ceza evi olmalı diyoruz. Ayrıca, okula maddi durumlarından dolayı gidemeyen çocukların tespitinin yapılması ve onlara yarım asgari ücret ödenmesi, çocuk evliliklerine karşı halkımızın bilinçlendirilmesi gibi sosyal önerilerimiz ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. İzmir'de 30 belediyemizin tüm mahallerine gidip muhtarlarımızı topluyoruz, müftülük, milli eğitim, sosyal uzmanlar eşliğinde geçmişte yaşanan acı hikayelerin kahramanlarını buluşturuyoruz. Ailelerimizi bilinçlendiriyoruz. Ardından muhtarlarımız ve azalarımızdan gelen bilgiler oluyor. Onları değerlendiriyoruz. Şimdi son olarak faaliyetlerimize depremi de ekledik. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Deprem oldu, yaşandı bundan sonra ne yapılmalı? Depremlerle alakalı da heyetler oluşturup deprem anında neler yapılması gerektiği ile eğitimler vereceğiz. Bizim hiçbir maddi beklentimiz yok biz sadece hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.