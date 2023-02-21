İzmir konutlarında arz talebi karşılayamıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'deki konut durumu hakkında bilgi veren İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “İzmir'i boşaltan ve İzmir'e gelen bir kesim var. Bir taraf satıyor, bir taraf alıyor ama arz talebi karşılayamadığı için fiyatlar artıyor” dedi.

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'de yaşanan konut sirkülasyonunu değerlendirdi. Güleroğlu, “Yaşadığımız yıkıcı deprem hepimizi çok üzdü. 10 ili etkileyen bir deprem yaşadık. Hepimiz çok etkilendik. Şu ara kimisi evini satıyor, kimisi ikinci evini satıyor, kimisi başka bir yere taşınma planı yapıyor. Özellikle içinden fay geçen her ilde bu riskler söz edildiğinde insanlar tedirginlik yaşıyor. İzmir'de de yıkıcı bir deprem yaşadık. Görüyoruz ki birçok semtte taşınanlar var. Pandemi dönemine evlerin fiyatları iki katına çıkmıştı. İzmir depreminden sonra tek katlı evlere rağbet artmıştı ve fay olmayan, zemini sağlam olan yerlere yönelme oldu. İnsanlarda müstakil ve bahçeli ev alma hareketi başladı. Yani İzmir'i boşaltan ve İzmir'e gelen bir kesim var. Bir taraf satıyor, bir taraf alıyor ama arz talebi karşılayamadığı için fiyatlar artıyor” diye konuştu.

“Konut sayımız az”

Deprem yönetmeliğine uygun binalara vurgu yapan Güleroğlu, “Şu anda her bina alınıp satılıyor. Tabii ki deprem yönetmeliğine uygun binalar öncelikli oluyor. Bunların fiyatları da yüksek. Diğerlerinde fiyatlar daha uygun ve bunları da yatırımcılar alıyor. Aldıktan sonra binadan karot alınıyor. Hasar varsa bina yıkılıp yenisi yapılıyor. Şu an fay hattı geçmeyen bölgelere daha çok göç var ama İzmir'de zaten konut açığı var. Yani elimizde ev yok. Olan evlerde de rakamlar yükseldi. Öğrenciler var, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçıp gelenler var, İran-Irak'tan göç var; konut sayımız az. Bütün bunlara baktığımızda konut açığının kapanması ve konutların deprem yönetmeliğine uygun yapılması şart” sözlerine yer verdi.