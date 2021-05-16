İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması

Süper Lig'in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş'ta, taraftalar İzmir Kordon'da meşaleli kutlama yaptı.

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Mücadelenin bitiş düdüğü itibariyle siyah-beyazlı taraftarlar Kordon'a indi. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlere taraftar meşalelerle kutlama yaparken, polisler olası bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.