İzmir Körfezi'ndeki teknelerden Cumhuriyet selamı

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sekiz yelkenli tekne Körfez'den İzmirlileri selamladı.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kutlama turunda, sekiz yelkenli tekne Körfez'den İzmirlileri selamladı. İzmir Marina'dan Bostanlı'ya kadar Körfez'de tur atan Türk bayraklı ve yelkenlerinde Atatürk'ün fotoğrafları bulunan tekneler, Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı. Yelkenli teknelerin geçişi sırasında renkli görüntüler oluştu.