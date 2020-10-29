İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir Körfezi'ndeki teknelerden Cumhuriyet selamı

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sekiz yelkenli tekne Körfez’den İzmirlileri selamladı.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sekiz yelkenli tekne Körfez'den İzmirlileri selamladı.


İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kutlama turunda, sekiz yelkenli tekne Körfez'den İzmirlileri selamladı. İzmir Marina'dan Bostanlı'ya kadar Körfez'de tur atan Türk bayraklı ve yelkenlerinde Atatürk'ün fotoğrafları bulunan tekneler, Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı. Yelkenli teknelerin geçişi sırasında renkli görüntüler oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.