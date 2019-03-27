İzmir Körfezi'ni 70-80 yıl öncesine götürecek dev proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'i 70-80 yıl önceki haline döndürecek dev proje için çok önemli bir adım daha attı. Kuzey aksında açılacak 13.5 kilometrelik sirkülasyon kanalının tasarımı ve körfezden çıkacak malzemelerle kurulacak iki doğal yaşam adasıyla ilgili ön hazırlıklar tamamlandı. Ekim'de teslim edilecek uygulama projelerinin ardından İZSU'nun etaplar halinde ihaleye çıkarak kanalın taramasına başlayacağı bildirildi.

Körfez'de yaşanan sığlaşmanın önüne geçmek ve “yüzülebilir Körfez” hedefine ulaşmak için hazırlanan “İzmir Körfezi ve Liman Rehabilitasyonu" projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası danışmanlık ihalesini kazanan firma; 5 aylık çalışmanın sonunda körfezin hidrodinamik modellemesi, sirkülasyon kanalı tasarımı, tarama yönteminin belirlenmesi, geri kazanım alanı ve doğal yaşam adalarının projelendirilmesi, tarama malzemelerinin geri kazanım alanına aktarılması işlemleri ve projelendirilmesi ile doğal yaşam adalarına tarama malzemelerinin aktarılmasını içeren ön hazırlıkları tamamladı. Firmanın, bu aşamadan sonra İZSU tarafından uygun görülen yönteme göre uygulama projelerini hazırlayacağı ve ekim ayında İZSU'ya teslim edeceği belirtildi. İZSU, bu projelere göre etaplar halinde ihaleye çıkarak sirkülasyon kanalının taramasına başlayacağı bildirildi.

Neler yapılacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Körfez'in kuzey aksında 13.5 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanalı (akıntı iyileştirme kanalı) açılacak. Doğal yaşam adalarının koruma duvarları yapılıncaya kadar İZSU, mekanik tarama gemileri ve ekipmanları ile kanalının taranmasına başlayacak. Körfezin dibinden çıkarılan taranan malzemeleri, dubalarla boşaltım platformuna, oradan da kamyonlarla ‘geri kazanım alanına' gönderilecek. Taranan malzeme, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi yanında yer alan Geri Kazanım Alanı'nda bulunan susuzlaştırma havuzlarına aktarılacak. Burada susuzlaştırılan tarama malzemesi Harmandalı Çöp Depolama Alanı'nda üst örtü malzemesi olarak kullanılacak; ayrıca park bahçelerde peyzaj düzenlemelerinde yararlanılacak.

Sirkülasyon kanalından taranan malzemeler geri kazanım alanına iletilirken aynı zamanda doğal taşlarla adanın koruma yapısını oluşturmak üzere çalışmalar başlayacak. Ada koruma yapısının tamamlanmasının ardından, sirkülasyon kanalından taranan malzemelerin geri kazanım alanına iletimi durdurularak taranan malzemeler mekanik ve hidrolik tarama gemileri ve ekipmanları ile doğal yaşam adalarına aktarılacak.

Hem çevre hem ekonomi kazanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı yürütürken, TCDD Genel Müdürlüğü ise Körfez'in güney aksında 12 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 17 metre derinliğinde 22 milyon metreküp malzemenin alınacağı Navigasyon Kanalı tarama işini gerçekleştirecek. Güney aksı boyunca açılacak Navigasyon Kanalı ile Körfez'e temiz su girişi sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzey aksında oluşturulacak sirkülasyon kanalı da, bu bölgedeki akıntı hızını artıracak. Su kalitesi ve biyolojik çeşitlilik iyileştirilecek. Oluşturulacak doğal yaşam adaları ile başta kuşlar ve su canlıları olmak üzere, bölgenin flora ve faunasına katkı sağlayacak. Avrupa standartlarında habitat alanları İzmir Körfezi'ne kazandırılmış olacak. Aynı zamanda İzmir Limanı'nın kapasitesi artacak, yeni nesil gemilere hizmet vermeye başlayarak ana liman olma statüsüne kavuşacak. Bölge ve ülke ekonomisi kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ve dünyanın en büyük ekolojik geri dönüşüm projelerinden biri olan çalışma tamamlandığında, Körfez 70-80 yıl öncesine dönecek. Bu projeyle, denizi ile bütünleşmiş sosyal ve sportif tüm alanlarda kullanılabilecek bir körfezin İzmir halkının hizmetine sunulmuş olacağı, bu durumun İzmir'in Akdeniz'deki rolünü de güçlendireceği bildirildi.