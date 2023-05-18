İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda Mustafa Ceceli rüzgarı esecek

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 20 Mayıs'ta İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda konser verecek.

İzmir'in ana aksındaki tarihi değerlerden biri olan 140 yıllık İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'na dönüştürülerek kültür ve sanatın cazibe merkezi oldu. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 20 Mayıs Cumartesi günü 20.30'da İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası Açık Alan Sahne'de halka açık ücretsiz konser düzenleyecek.