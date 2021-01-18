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İzmir Kültürpark'ta bir kişinin cansız bedeni bulundu

İzmir Kültürpark’ta uyuşturucu kullandığı düşünülen C.

İzmir Kültürpark'ta uyuşturucu kullandığı düşünülen C.C. adlı şahısın cansız bedeni bulundu.


Olay, bugün öğle saatlerinde Kültürpark'ta bulunan eski Göl Gazinosunda gerçekleşti. Kültürpark'ta yürüyüş yapan bir aile, eski Göl Gazinosu'nun yanındaki gölette yerde hareketsiz yatan bir şahsı görünce durumu özel güvenliklere bildirdi. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 112 ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu cansız bedenin Kültürpark çevresinde yaşayan ve evsiz olduğu düşünülen C.C. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. C.C.'nin uyuşturucu kullanımından dolayı hayatını kaybettiği düşünülürken cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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