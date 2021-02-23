İzmir kulüpleri tüm Türkiye'ye örnek oldu

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altında birleşen İzmir'in profesyonel futbol kulüpleri, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışında objektiflere omuz omuza poz verip tüm Türkiye'ye örnek bir davranış sergiledi.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın remi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle yapılırken, objektiflere tam bir İzmir fotoğrafı yansıdı. İZVAK çatısı altındaki profesyonel spor kulüplerinin başkanları, omuz omuza verip sarı-kırmızılı kulübü bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İZVAK Başkanı Ali Erten'in yer aldığı törende İzmir kulüpleri de başkanlar düzeyinde temsil edildi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç açılışa bizzat katılırken, objektiflere birbirinden dostane görüntüler yansıdı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geçen sezon bu statta ilk maçımızı Beşiktaş ile oynarken oluşan dostane görüntünün tekrarlanması mutluluk verici. Bu tablonun oluşmasında katkıları olan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Türkiye'ye örnek”

İZVAK Başkanı Ali Erten ise İzmir'e yakışan bir tablonun ortaya çıktığını vurgulayarak, “Kulüp başkanlarımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bu dostluk fotoğrafının oluşması için iyi niyetle çaba gösterdik. Tüm kulüp başkanlarımızı omuz omuza ve güç birliği içinde görmek gerçekten çok keyifli. Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir İzmir, aynı zamanda ilklerin şehri. İzmir'e çok yakışan bu fotoğrafın da tüm Türkiye'ye örnek olacağını ümit ediyoruz. Dostane yaklaşımları ile bu fotoğrafın gerçek aktörleri olan kulüp başkanlarımıza İzmirliler olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu.