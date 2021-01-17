İzmir kulüplerine 18 milyonluk destek

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altında bulunan ve profesyonel liglerde yarışan İzmir kulüpleri; İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelecek 18 milyon TL'lik reklam gelirinin dağılımını, tam bir uzlaşı ve mutabakat içerisinde yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altında profesyonel liglerde yer alan kulüplere yapacağı 18 milyon TL'lik reklam anlaşmasında kulüplerin alacağı pay, kulüp başkanlarının imzaladığı ortak mutabakat protokolü ile belli oldu.

İZVAK Başkanı Ali Erten'in “tam bir uzlaşı” olarak nitelendirdiği dağılım sonucunda; Süper Lig'deki Göztepe'nin 5 milyon 538 bin 465 TL, TFF 1. Lig'deki Altay, Altınordu ve Menemenspor'un 2 milyon 769 bin 230'ar TL, 3. Lig'deki Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Bergama Belediyespor'un ise 1 milyon 384 bin 615'er TL alacağını açıklandı.

Başkan Erten, kendi talepleri doğrultusunda ödemenin direkt olarak kulüplere yapılacağını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dile getirdiği “İzmir spor filmi” ile ilgili ek kaynak oluşturmak için diğer çözüm ortakları ile çalışmaya başladıklarını belirterek, “Sessiz, sedasız ve tam bir uzlaşı ile gelinen nokta, yıllar içinde gelişen iklimin güzel ve verimli bir sonucu. Belediye Başkanımız Tunç Soyer de kulüplerimizin daha büyük başarılara imza atacağı inancıyla bu uzlaşmacı yaklaşımlarından dolayı yönetimimize ve tüm kulüplerimize teşekkürlerini iletti” dedi.

Erten, kulüplerin imzaladığı dağılımı belirleyen ortak protokolün Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesine teslim edileceğini de sözlerine ekleyerek, “Tam bir uzlaşı ile gelinen nokta, kulüplerimiz, kulüp başkanlarımız, yönetimlerimiz ve kurumlarımızla hep beraber, büyük emeklerle, sabırla yıllar içinde geliştirdiğimiz işbirliği ve dayanışmanın güzel bir sonucudur. Ortak bir amaç için birlikte hareket etmek çok önemli. Bu bizim en büyük gücümüz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Pandemi sezonunun zorluklarını dayanışma ve işbirliği ile birlikte aşmak için kulüplerimizle, kurumlarımızla el ele olmaya, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Uzlaşmacı tutumunu koruyan ve bunu her geçen gün daha da geliştiren kulüplerimize, başkan ve yöneticilerimize teşekkür ederiz “ yorumu yaptı.