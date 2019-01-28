İzmir MARAŞDER'den yerli ve milli EXPO atılımı

"Uluslararası EXPO varsa bizim de yerli ve milli EXPO'muz var" diyen İzmir MARAŞDER Dernek Başkanı Murat Özbilir, ticaret, kültür ve turizm temalarının hayata geçirileceği yerli ve milli EXPO'nun ilk gezisini 11-13 Ocak tarihlerinde 58 derneğin katılımıyla Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiklerini belirtti.

İzmir Kahramanmaraşlılar Derneği (MARAŞDER), Türkiye'de iller arası ticari alışverişin canlanması kültür köprüleri kurulması amacıyla sivil, yerli ve milli EXPO çalışması başlattı. İzmir MARAŞDER öncülüğünde İzmir merkezli federasyon ve derneklerden oluşan İzmir sivil toplum örgütleri kültür platformu oluşturuldu. Platformun ilk çalışmasının sivil, yerli ve milli EXPO olduğunu kaydeden İzmir MARAŞDER Başkanı Murat Özbilir, ”Platformda 58 dernek yer alıyor. Kültür köprüsünün ilk gezisini geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'a yaptık. Gezide Kahramanmaraş ile ilgili ezberleri bozduk. İnsanların bildiklerini, bilgilerini güncelledik. Maraş'ın dinamikleri değişiyor. İlimizin ekonomisi gittikçe canlanıyor. Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren Kahramanmaraş kendi sermayesiyle kendi gücünü oluşturuyor” dedi.

“Türkiye geneline yaymak istiyoruz”

Sivil yerli ve milli EXPO organizasyonu kapsamında Kahramanmaraş'a yaptıkları geziyi Türkiye geneline yaymak istediklerini anlatan Özbilir, “Uluslararası EXPO'nun tanıtımı ve ekonomiye katkıları oluyor. Biz yerli ve milli bir EXPO başlatmak istedik. İzmir MARAŞDER olarak bu girişimin ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kahramanmaraş'a çok ciddi bir kültür gezisi düzenledik. Bu etkinliğin devamını ülkemizin diğer illerinde de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yönde talebi olan bir ilimiz varsa bize başvurabilir. İzmir'de yatırım yapmak isteyen Maraşlılarla Maraş'ta yatırım yapmak isteyen İzmirli Sanayici ve iş adamlarımızın katılımıyla bir gezi daha düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş EXPO'yu kazandı

Dernek Başkanı Murat Özbilir Konuşmasına şöyle devam etti:

“İzmir EXPO'ya adaydı. Devletimizin zirvesi ile birlikte tüm kurumlar mücadele etti. Ancak İzmir bu dev organizasyonu alamadı. Bugün Kahramanmaraş ilimiz EXPO'yu kazandı. 2023 yılında 6 ay boyunca milyonlarca turist Kahramanmaraş'ta olacak. Türk milletinin bir ferdi ve bir Kahramanmaraşlı olarak gurur duyduk. Hanefi başkanımı tebrik ediyor ve Türk milleti adına sevinçli olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”