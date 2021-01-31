İzmir Marina yeniden cazibe merkezi oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haziran 2020'de devraldığı Üçkuyular'daki marinayı yeniledi. "İzmir Marina" ismiyle İZDENİZ Genel Müdürlüğünün işletmeye başladığı tesis, yenilenmesinin ardından teknelere ev sahipliği yapmaya başladı. Çocuklar ve gençler için Denizcilik Eğitim Merkezi ile tüm İzmirlilerin yararlanabileceği sosyal tesislerin de hazırlandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular'da bulunan ve yıllardır atıl durumda kalan marinayı, 19 Haziran 2020'de yapılan açık ihaleyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'ndan beş yıllığına kiraladı ve İzmir Marina ismini verdi. İşletmeyi devralan ve “İzmir'in Denizle Buluşma Noktası” sloganı ile yola çıkan İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kent için yepyeni bir cazibe noktası oluşturma hedefiyle hızla çalışmalara başladı.

İlk etapta, bağlama ve bakım-onarım yapılan çekek yerleri elden geçirildi. Denizde 60 tekne bağlama, karada kışlama için 30 tekne kapasiteli İzmir Marina'ya, açılır açılmaz 40 tekne kayıt yaptırdı.

Körfez içindeki tek marina

İzmir Marina'nın, körfez içindeki tek marina olduğunu vurgulayan İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“İzmir Marina, şehir içinde olması nedeniyle tekne sahiplerinin en büyük tercihi. İZDENİZ olarak İzmir Marina projesi ile katma değeri yüksek yat turizmi alanında İzmir'e atılım yaptırmayı ve kent içinde yapılması planlanan yeni yat limanları için model olmalı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra deniz kenti İzmir'de İzmirlilerin denize ve denizciliğe olan ilgisini artırmayı da istiyoruz. Teknik ekibimiz ve yenilenen hizmet altyapımız ile palamar hizmeti, su, elektrik (220/380 V AC), telefon ve internet erişimi, katı ve sıvı atık toplama istasyonu, ücretsiz araç parkı, dalgıç hizmeti, 24 saat güvenlik (sanitary), duş/tuvalet imkânları sunuyoruz. Marina market, yatçı ambarları, bakım ve onarım hizmetleri ile acente hizmetlerini de kısa süre içinde vermeye başlayacağız.”

Sosyal ve sportif tesisler

İzmir Marina'yı, kent sakinleri için bir cazibe noktasına dönüştürmenin yanı sıra özellikle çocuklar ve gençler için eğitim merkezi de kuracaklarını ifade eden Yılmaz, “İzmir Marina, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Her yaştan İzmirliyi denizle, denize dair etkinliklerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Marina içerisinde hizmet verecek sosyal, sportif ve akademik tesislerle İzmir yepyeni bir cazibe ve eğitim merkezi kazanacak. Böylece İzmir Marina, hem deniz hem de kara yolu ile kolay ulaşımı sayesinde körfez manzarasının ve gün batımının tadı çıkarmak isteyen İzmirlilerin uğrak noktası olacak” diye konuştu.

Haziran'da hizmete giriyor

Kuruluş hazırlıkları devam eden sosyal ve sportif tesisleri haziran ayında faaliyete geçirmeyi planladıklarını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek uygulamalı eğitim programları sayesinde İzmirli çocuklar, İzmir Marina'da denizle tanışacak. Yenilenen yüzme havuzunda yüzme kursları başlayacak. 7-15 yaş arası İzmirli çocuklar, denizciliği ve deniz sporlarını tanıyacak; sportif tekneleri (optimist, lazer, kürek vb.) kullanmayı öğrenecek. Aynı zamanda başta yarının büyükleri çocuklarımız olmak üzere tüm ziyaretçilerimize ‘temiz çevre' ve ‘yüzülebilir körfez' farkındalığı aşılayacağız.”