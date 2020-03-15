İzmir Masal Evleri ile konuşulacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün bürokratlarıyla beraber Karaburun ve Çeşme'de tüm gün alandaydı. Muhtarlarla görüşen Başkan Tunç Soyer, Mordoğan Masal Evi'nin açılışına da katıldı. Seferihisar, Konak Toros, Selçuk, Bayraklı ve Kadifekale'den sonra Mordoğan Masal Evi'nin açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Soyer, “İzmir'in her yerinde, özellikle arka mahallelerinde Masal Evi açmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün bürokratlarıyla beraber tam kadro Karaburun ve Çeşme'deydi. Tek tek muhtarların sorunlarını dinleyen ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Soyer, Karaburun'da istiridye mantar yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan 74 kursiyere sertifikalarını verdikten sonra Mordoğan Masal Evi'nin açılış törenine katıldı. Seferihisar, Konak Toros, Selçuk, Bayraklı ve Kadifekale'den sonra Karaburun'da da Masal Evi'nin açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Soyer, “Bu toprakların bize bahşettiği imkanlarla uyumlu bir şekilde yaşamayı başaramadık. Onun için canla başla çalışıyoruz. Olağanüstü bir iklim kuşağındayız, bereketli topraklarımız ve arkamızda çok kadim bir kültür var. Ancak biz buna uygun bir hayat seviyesinde değiliz. İşte bu durum, çocuklarla değişecek. Bütün insanlık için bu coğrafyanın ne kadar kıymetli olduğunu onlar bizden daha iyi anlatacaklar” dedi. Masal Evi'nin açılışına Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, belediye bürokratları, yurttaşlar, Aşkla İzmir Gençlik Gönüllüleri katıldı.

“Çocuklarımıza ve annelerine inanıyoruz”

Masal Evi projesinin özünün çocuklara eğitim annelere istihdam olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Masal Evi, 36-53 ay arasındaki çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek olmayı ve annelere istihdam olanağı sağlamayı hedefliyor. İlk Masal Evi'ni Seferihisar'da açmıştık. Projenin isim babası Sunay Akın'dır. Aslında çocuklarımızı masallarla, başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstererek büyütmek istedik. Büyükşehir'e geldikten sonra ilk yaptığımız işlerden biri Toros'ta Masal Evi açmak oldu. Sonra Selçuk, ardından Bayraklı ve Kadifekale geldi. Şimdi de Mordoğan'dayız. Devamı gelecek. İzmir'in her yerinde, özellikle arka mahallerinde Masal Evleri açmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımıza ve onların annelerine inanıyoruz. Kadınlarımızın ürettiği ne varsa onların pazarlanmasını da mümkün kılacağız. Ürettiklerini ellerinde kalmayacak” diye konuştu.

“Ürettiklerini satacaklar”

Masal Evi'nin açılışında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise “Bölgemizde pek çok kadın çocukları nedeniyle çalışamıyordu. Yarımada'da işsizlik sorunumuz da var. Masal Evi sayesinde bölge kadınları meslek edinerek ürettiklerini hem Halkın Bakkalı'nda hem de bizim satış merkezlerimizde satabilecekler. Mordoğan'dan sonra Karaburun merkezde de Masal Evi açacağız” dedi. Başkan Soyer, Mordoğan Masal Evi'nin açılışından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı Mordoğan Spor Tesisinin açılış törenine katıldı. Başkan Soyer, Mordoğan Spor ve Karaburun Spor kulüplerinin futbolcularıyla maç başlangıç vuruşunu yaptı.

Anne işte çocuk kreşte

Masal Evi'nde okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek olmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılıyor. Annelere de meslek edindirme ve beceri kursları veriliyor. Bu sayede Masal Evi, çalışmayan annelerin meslek kazanarak işgücüne katılımına destek oluyor. 25 çocuk kapasiteli Mordoğan Masal Evi'nde ilk olarak pastacılık, aşçılık ve seramik eğitimleri verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile ortak eğitim ve istihdam projeleri geliştirilecek. Seramik atölyesi ile spor salonunun da bulunduğu Mordoğan Masal Evi, bölge kadınları ve çocukları için yaşam kaynağı olacak.