İzmir Medicana 1 yaşında

Sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle önemli yatırımlara imza atan Medicana Sağlık Grubu'nun, Ege'nin gözbebeği İzmir'de geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Medicana International İzmir Hastanesi, 1. yılını tüm çalışanların katıldığı muhteşem bir geceyle kutladı. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, geçen 1 yılda İzmirlilerin büyük teveccühü ile karşılaştıklarını ifade ederek 2022 yılında turizm cenneti Çeşme'de, 2023 yılında ise İzmir merkezde ikinci hastaneyi açmak için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu'nun 13. hastanesi olarak geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde hasta kabulüne başlayan Medicana International İzmir Hastanesi, ilk yılını doldurmanın gururunu yaşıyor. İzmir'in yanı sıra Ege Bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında yer alan Medicana International İzmir Hastanesi'nin La Vie Nouvelle'de gerçekleştirilen kutlama yemeğine, Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esen Girit Tümer, Medicana Sağlık Grubu Genel Koordinatörü Reha Özkaya, Medicana grup direktörleri, yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri, gruba bağlı diğer hastanelerin genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, hekimler ile hastanenin sağlık çalışanları katıldı.

150 bin muayene 13 bin ameliyat

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, aradan geçen 1 yılda yaklaşık 150 bin muayene, 13 binden fazla ameliyat, 73 bin tetkik, 850 bin test yaptıklarını ifade ederek, “Özellikle açılış dönemiyle başlayan ve sonrasında da durmaksızın devam eden çalışma temposunun karşılığıdır bu rakamlar. İzmir halkının teveccühünü ve güvenini kazanmak ise ödüllerin en büyüğüdür” dedi.

2 yeni hastane geliyor

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ise, İzmir'in uzun yıllardır en büyük sevdaları olduğunu, İzmir ve Ege Bölgesine sağlık hizmeti vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Sağlık konusunda Türkiye, dünya ile yarışır pozisyona geldi. Hatta dünyadaki pek çok ülkenin önüne geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Medicana Sağlık Grubu olarak sonraki yatırımlarımızı yurt dışına yönelik yapma arzusu içerisindeyiz. Ancak öncelikle, İzmir'de önümüzdeki yıl turizm merkezi Çeşme'de ve sonraki yıl da İzmir merkezde farklı bir lokasyonda hastane açmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.