İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Öte yandan FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan 26'ncı operasyon çerçevesinde bin 646 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 24. aşaması) çerçevesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker şahıs, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'inin Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat bulunan toplam 60 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte İzmir ve 26 ilde eş zamanlı çalışma yürütüldü.

26 ayrı operasyon, 646 tutuklama

Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çereçvesinde bir yılda gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 3 bin 835 şüpheliden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelilerden bin 646'sı tutuklandı. Ayrıca, 597 şüpheli faydalı itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.