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İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, yapılan aramalarda 385 tablet uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.


3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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