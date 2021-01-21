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İzmir merkezli FETÖ operasyonda 25 tutuklama

İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 42’si adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 42 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçtiğini tespit etmiş ve İzmir merkezli 62 ilde operasyon talimatı vermişti. 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında şu ana kadar 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma bulunduğu, şüpheli olarak aranan 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.



25 şüpheli tutuklandı


Gözaltına alınan 198 kişiden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 17 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheli daha bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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