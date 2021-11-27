İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 44 tutuklama

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 96 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak FETÖ'ye yönelik 23 Kasım sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli olarak 21 ilde gerçekleşen operasyonda, aralarında albay, binbaşı, üsteğmen, teğmen rütbeleri dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 14'ü muvazzaf, 46 asker ve askeri okullardan ilişiği kesilen 65 askeri öğrenci ile toplam 111 şüpheliden, aralarında 6 albay, 1 binbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen rütbesinde askerlerin de bulunduğu 96 kişi yakalandı. Şüphelilerle ilgili, mahrem sorumluların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaptığı, düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri, bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları, ayrıca haklarında beyan olduğu bildirildi.

44 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 9'unun delil durumu, 2'sinin sağlık sorunu, 26'sının da "faydalı itirafçı" olmaları nedeniyle kolluk birimlerince serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan 16 şüpheliden 13'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.