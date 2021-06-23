İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sözde yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 107'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı itirafçı olduğu için serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu doğrultuda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Ayrıca haklarında beyan olan aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 33'ü muvazzaf, toplamda 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı sayısı 107'ye yükseldi

Operasyonlarda ilk gün 98 şüpheli, gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında mükerrer soruşturma nedeniyle, 1 şüphelinin de başka şube tarafından gözaltına alınması dolayısıyla haklarındaki gözaltı kararları iptal edildi. Firari durumda olan şüphelilerden 9'u da yakalanırken, toplam gözaltı sayısı 107'ye yükseldi.

6 şüpheli itirafçı oldu

Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı itirafçı olması sebebiyle serbest kalırken, 17 şüpheli de emniyetteki ifadeleri ve işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.