İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 99 şüpheliden 60'ı adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen planlı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli toplam 43 farklı ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı başlatılan operasyonda, büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliden 139'u geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

39 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

Alınan bilgiye göre, 2 şüpheli hakkında operasyon tarihinden önce başka yer birimlerince işlem yapıldığından yakalama ve gözaltı kararının iptali ile dosyalarının ilgili yere gönderilmesi talimatı verildi. 1'i değişen delil durumuna göre kolluk birimlerince, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı.

Şüpheliler 51 ayrı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi

Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 99 şüpheliden 60'ı, 51 ayrı soruşturma evrakı üzerinden tutuklanmaları istemiyle bu sabah saatlerinde Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Öte yandan, kolluk birimlerince alınan ifadelere göre itirafçı oranının yüzde 29 olduğu, 16 şüpheli firari konumda olup, muvazzaf şüphelilerin tamamının ise açığa alındığı öğrenildi.