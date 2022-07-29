İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 18 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 10'u itirafçı olurken, 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 14'ü kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri olan 14'ü muvazzaf 21 asker 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'i astsubay rütbesinde olduğunu bildirildi.

26 Temmuz günü İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile başlatılan ve 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, hakkında arama kararı bulunan 35 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

10 şüpheli itirafçı oldu, 8 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 24 şüpheli adliyeye sevk edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 8 şüpheli ise tutuklandı. Yurt dışında olduğu belirlenen ve firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.