İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 87 şüpheli gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 38 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7'si Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Üsteğmen, 2'si Teğmen, 15'i Astsubay ve 7'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

87 şüpheli gözaltında

Öte yandan, gece saatlerinden itibaren süren operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı olan 101 şüpheliden 87'sinin gözaltına alındığı, 14 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.