İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 143'e yükseldi

FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 40 ilde yapılan operasyonda gözaltı sayısı 143'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 20. aşaması) kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi v.b.) de bulunan toplam 185 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı çalışma yürütüldü.

143 şüpheli yakalandı

3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde; 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığına ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker şahıs ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 143 şüphelinin ekipler tarafından yakalandığı bildirilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.