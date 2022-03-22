İzmir merkezli internet dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Ankara ve İstanbul illerinde, internet üzerinden satışa çıkartılan ürünleri sahte kimlikle satın alan dolandırıcı şebekesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcıların, ürünü satışa koyan kişilerle aynı ilde olmadıklarını, ürünü gönderecekleri illerde bulunan arkadaşlarına malzemeyi göndermesini talep ettikleri, ilanı veren mağdurun arkadaşına kargoyu gönderdikten sonra sahte kimlik düzenleyerek ürünü aldıkları, benzer şekilde 12 adet dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

6 kişi yakalandı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, dolandırıcılık yaptığı belirlenen İzmir, Ankara ve İstanbul'dan 2'şer kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.