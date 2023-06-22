İzmir merkezli Kukla Operasyonu'ndan 'Camgöz'ler çıktı

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ve 28 şüphelinin gözaltına alındığı 'Kukla' operasyonunun, liderliğini Deniz Camgöz'ün ağabeyi Mahir Camgöz'ün yaptığı çeteye düzenlendiği öğrenildi. Camgöz'ün, Deniz Camgöz'ün suç örgütünü diri tutmaya çalışarak iş adamlarını tehdit ve şantaj yoluyla haraca bağladığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş insanları başta olmak üzere bir çok vatandaşı, silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantajla mağdur eden, bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı hedefleyen ve liderliğini Deniz Camgöz'ün ağabeyi Mahir Camgöz, yöneticiliğini de Deniz Camgöz'ün yeğeni Cihan Camgöz'ün yaptığı suç örgütünü belirleyerek takibe aldı. Operasyon için çalışma başlatan ekipler, İzmir, Karşıyaka ve Kınık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, belirlenen suç örgütü ve bu örgüte silah temin ettiği belirlenen iki ayrı şebekeye yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli Muğla, Amasya ve Manisa illerinde bulunan 33 ikamet, 4 iş yeri, 3 araç ve 1 depoda eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca fişeği, 78 kartuş, 45 kuru sıkı fişeği, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 93 ekip ve 231 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında suç örgütü lideri Mahir Camgöz ve Cihan Camgöz'ün de bulunduğu öğrenildi.

Tehdit ve şantaj yoluyla haraca bağlamışlar

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çökertilen suç örgütünün iş adamlarına tehdit ve şantaj yaptıkları, bu yolla kendilerini haraca bağladıkları ortaya çıktı. Ayrıca çetenin, anlaşmazlıkları cemaat kurup çözüme kavuşturduğu, racon kesme yöntemiyle verilen karara veya cezaya uymayanların iş yerlerini kurşunladıkları belirlendi. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ve Menemen'de eylemlerini yoğunlaştıran çetenin, Deniz Camgöz'ün suç örgütünü canlı ve diri tutmaya çalışıyorlar, onun gücünü kullanmaya çalıştıkları tespit edildi.

Polis adım adım takip etti, profesyonel ekip kıskıvrak yakaladı

Suç örgütlerine neşter vurmaya alışkın olan İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir Camgöz, Cihan Camgöz ve yönettiği çeteyi teknik ve fiziki takibe alıp günlerce adım adım takip etti. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının da titizlikle yürüttüğü soruşturma dahilindeki talimatıyla, operasyon için düğmeye basıldı. Organize polislerinden oluşan profesyonel ekip, Mahir Camgöz'ün bulunduğu adrese girip kendisini kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.