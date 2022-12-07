İzmir merkezli ‘Silindir Operasyonu'nda 41 gözaltı

Ülke genelinde düzenlenen ‘Silindir Operasyonu' çerçevesinde İzmir merkezli Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da 3 farklı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, senet, esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde düzenlen ‘Silindir Operasyonu' çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir'in Bergama, Aliağa, Dikili ve Kınık ilçelerinde faaliyet yürüten ‘BAYBEKLER' diye bilinen suç örgütü ile yine İzmir'de suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 farklı şebekeye yönelik 3 aylık yürütülen çalışmaların ardından; İzmir merkezli Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da toplamda 43 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

41 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler tarafından şüphelilere ait 60 adres ve 16 araca yönelik düzenlenen operasyonda; 39 adet tabanca, 20 adet tüfek, 1 adet dinamit lokumu, 864 adet değişik çaplarda fişek, 1 torna makinesi, bin 43 adet uyuşturucu hap, 612,57 gram esrar, 685 adet kartuş, 14 adet senet, 7 adet namlu açma aparatı, 3 adet silah kalıbı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şebeke mensuplarınca satışa çıkarılan tabancaların imal edildiği bir imalathane ise tespit edilerek faaliyetlerinden men edildi.

‘BAYBEKLER' suç örgütü üyelerinin tamamı yakalandı

Bergama, Kınık, Aliağa, Foça ve Dikili ilçelerindeki suç faaliyetlerinin deşifre edilen ‘BAYBEKLER' suç örgütü üyelerinin; ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı', ‘uyuşturucu madde ticareti', ‘kasten yaralama', ‘iş yeri ve ikamet kurşunlama' gibi suçları azmettirdikleri ve işledikleri tespit edildi. Operasyonda, BAYBEKLER suç örgütünün lideri ve yöneticileri ile birlikte tüm üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt faaliyetleri çerçevesinde kullandıkları çiftlik evleri ile ikametlerinde yapılan aramalarda, tabancalar, tüfekler, senetler, esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.