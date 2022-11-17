İzmir merkezli tefeci operasyonunda 8 tutuklama

Emekli vatandaşları kömür satışı bahanesiyle yüksek faizle borçlandırıp 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen tefeci şebekesine yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren geneli emekli olan 330 kişiyi kömür satışı adı altında yüksek faizle borç para vererek borçlandırıp senet imzalatan veya muvafakatname alarak maaşlarının tamamına veya bir kısmına icra yoluyla kesinti koydurup maddi ve manevi mağdur edip, yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları çerçevesinde ise sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren şahıslara da operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda doküman ele geçirildi

Operasyonlar çerçevesinde ekiplerce yapılan aramalarda; 15 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 adet mağdurlar adına düzenlenmiş senet, 37 adet icra ödeme/tahsil dekontu, 6 adet icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 adet noter makbuzu,15 bin dolar, 8 bin TL, 2 adet kutu halinde sim kart, 5 adet laptop, 10 adet farklı firmalara ait kaşe, 65 adet irsaliye, 60 adet fatura, 2 adet başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküsü, 1 adet tediye makbuzu, 1 adet boş envanter defteri, 1 adet Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak ve 2 adet ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi.

8 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan E.A., S.Ç., V.Ç., M.Ç., O.A., İ.K., Z.A. ve H.A. tutuklanırken, S.T., H.T., M.K. ve B.Ç. adlı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.