İzmir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu: 88 milyon liralık vurgun

İsviçre ve Almanya'da yaşayan yaşlı vatandaşları arayarak kendilerini İsviçre veya Almanya polisi olarak tanıtarak 88 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 33 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde; özellikle İsviçre ve Almanya ülkelerinden sınır dışı edilen ya da kesin dönüş yapan Almanca diline hakim Türk vatandaşlarından oluşan farklı grupların ilimizde çağrı merkezi ve benzeri isimler ile iş yeri kurdukları, iş yerinde bilgisayarlar aracılığı ile temin etmiş oldukları verilerden hareket ederek genelde İsviçre ve Almanya'da yaşayan yaşlı vatandaşları aradıkları ve kendilerini İsviçre ve Almanya polisi veya adliye görevlisi olarak tanıtmak sureti ile vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

88 milyon liralık vurgun yapmışlar

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucu toplam 26 dolandırıcılık eylemine karıştıkları ve 88 milyon TL mağduriyete sebep oldukları tespit edilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Adana illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Yüz milyonlarca liralık mal varlıklarına el konuldu

Operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 1 şarjör, 428 mermi, pahalı saatler ve toplam 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Call Center'da yapılan aramada da bilgisayarlar ve Almanca dokümanların yanı sıra Bitcoin madenciliğinin kazıma sisteminde kullanılan 16 adet ekran, 4 adet işlemci ele geçirildi. Şüphelilerin 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.