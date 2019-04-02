İzmir mevsimlik çiçeklerle rengarenk

Kordona 36 noktada dikilen sarmaşıklar ise İzmirlilerin beğenisini kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi kenti yine mevsimlik çiçeklerle donatıyor. Çeşitli bölgelerdeki yeşil alanlara rengarenk çiçekler dikerek kentin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, İzmir'i adeta bir kır bahçesine dönüşürdü. Baharın gelmesiyle kent, çiçekler ve yemyeşil ağaçlarıyla adeta tablo gibi süslendi. Gaziemir ESBAŞ Kavşağı'ndaki çalışmalar, bu alandaki en başarılı örneklerden biri oldu.

ESBAŞ Kavşağı'ndaki çalışmalar kapsamında bin 500 metrekare alanı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi 18 adet leylandi, 13 adet piramidal alev ağacı, 23 bin adet pembe, sarı ve kırmızı renkli mevsimlik çuha çiçeği dikimi ile 850 metrekare hazır rulo çim serimi gerçekleştirdi. Kavşak, çim zemin ve dekoratif öğelerle yepyeni bir görünüme kavuşturulurken, yanda bulunan yürüyüş yollarına da yayaları güneşten ve yağmurdan koruyan renkli üst örtülü paneller konuldu.

Kordona kolye

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin caddelere, refüjlere, parklara ve yol kenarlarına diktiği çiçekler, baharla birlikte renk cümbüşüne dönüştü. Kordonda bin 500 metre uzunluğundaki koşu yolu üzerinde Asya Yasemini ile 36 noktada gölge geçişleri ve çim alan üzerinde 12 noktada şemsiye gölgelikler yapıldı. 3 metre boylarındaki gölgelikler ile gölge geçişler renkli görüntüler oluşturdu.

Daha önce Bornova Osman Kibar Kavşağı ve Fahrettin Altay Meydanı'nda yaya konforu göz önünde bulundurularak yaya geçişleri üzerinde yapılan uygulamalarda da aynı etki oluşturuldu.