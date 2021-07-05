İzmir müziğe doyacak

İzmir'de Balçova Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenleyeceği çim konserlerinde İzmirliler müziğe doyacak. Bir ay boyunca her hafta cuma ve cumartesi geceleri düzenlenecek konserlerde; pop, rock, jazz, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sanatçıları sahne alacak.

Bir yılı aşkın süredir devam eden korona virüsü kısıtlamaları nedeniyle müziğe hasret kalan İzmirliler, Balçova Belediyesinin düzenleyeceği çim konserlerinde buluşacak. 9 Temmuz Cuma akşamı ilki düzenlenecek olan konserler, bir ay boyunca her hafta cuma ve cumartesi günleri İzmir Ekonomi Üniversitesi yanındaki Balçova Adalet ve Demokrasi Parkında geçekleşecek. Konser alanında ayrıca Semt evlerinin gece pazarı ve kitap standı da olacak.

Her tarz müzik var

Çim konserlerinde, her hafta bir tarzda iki ayrı konser olacak. Pop haftasında; Sinan Efe Aksoy ve Ersin Barlas, jazz haftasında; Cansu Nihat Akarsu ve Gizem Okudan, Türk sanat müziği ile Türk halk müziği haftasında Fasl-ı Nazenin ile Ercan-Gökhan Çağıran, rock konserleri haftasında ise Narkoz ve Kaset grupları ayrı ayrı sahne alacak. Konserler öncesinde karaoke yarışmaları, dj etkinlikleri yapılacak.

Çalkaya: "Vatandaş çok bunaldı"

Sosyal aktiviteleri özlediklerini; ayrıca müzik ile uğraşan sanatçılara da destek vermek istediklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Özellikle yaz aylarında tatile gitme imkanı olmayan gençlerimiz çok bunaldı. Başta onlar olmak üzere kendini genç hisseden tüm vatandaşlarımız için bu Konserleri gerçekleştirmeye karar verdik. Konser öncesinde değişik müzik yarışmalarımız, konser alanının yakınında semt evlerimiz ile kadın kooperatifimizin gece pazarı ayrıca bir de kitapseverler için kitap standımız olacak" dedi.