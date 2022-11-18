İzmir, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için hazır

Cumartesi günü Türkiye genelinde eşzamanlı yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için İzmir'de tüm hazırlıklar tamamlanırken, kentte toplam 29 bin 335 öğretmen sınava girecek.

19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Türkiye genelinde eşzamanlı yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için İzmir'de tüm hazırlıklar tamamlandı. İzmir'in 15 ilçesinde 94 okulda yapılacak olan sınava, 24 bin 855 uzman öğretmen adayı ve 4 bin 480 başöğretmen adayı olmak üzere toplam 29 bin 335 öğretmen girecek. Sınavda 4 bin 155 öğretmen görev alacak.

İzmir'de her türlü önlemlerin alınarak çalışmaların tamamlandığını ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sınava her anlamda hazır olunduğunu ve sorunsuz bir sınav yaşanacağına inandığını söyledi. Yentür, Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde yer alan ve kariyer gelişimini hedefleyen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılacak tüm öğretmenlere başarılar diledi.