İzmir Opera Binası'nın yüzde 45'i tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de yapımını sürdürdüğü Türkiye'de bir ilk olacak İzmir Opera Binası'nın yüzde 45'ini tamamladı. Sahne mekaniği dizayn çalışmalarında ise yüzde 75 seviyesine gelindi. Başkan Soyer, “2023 yılında kapılarını açacak İzmir Operası kentin kültür sanat üretimine çok önemli katkılar yapacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mavişehir'de kente bir opera binası kazandırmak için yapımını sürdürdüğü İzmir Opera Binası'nda çalışmalar hızla sürüyor. 429 milyon liralık yatırımla 25 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve projesi ulusal mimari yarışma ile belirlenen İzmir Opera Binası, Türkiye Cumhuriyet tarihinin “opera sanatına özel” ilk yapısı olarak tarihe geçecek. İzmir'in binlerce yıllık tarihinde sanatın her dalında kalıcı eserlerin üretildiği önemli bir kültür sanat şehri olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Operası kentimizin vizyon projelerinden biri olacak. ‘Kültür ve sanat kenti İzmir' hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalarda İzmir'de sanatın yedi dalında üretim yapan, yeni ekollerin doğmasını sağlayacak bir iklim sağlamaya çalışıyoruz. İşte İzmir Operası bu hedefimize önemli katkılar sağlayacak. Bununla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

İzmir Opera Binası'nda neler olacak?

Operanın yanı sıra bale, tiyatro ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapacak İzmir Operası'nda kundura atölyesinden terzisine, marangozhaneden dekor atölyesine, kayıt odalarından peruk atölyesine kadar kültür sanat üreticilerine hizmet edecek bölümler yer alacak. 65 metrelik bir kule ve yatay eksenlerinde çalışan hareketli sahnenin yer alacağı İzmir Operası'nda sahne zemini kendi ekseninde 360 derece dönecek. Böylelikle hem eski hem modern koreografilerin rahat bir şekilde icra edilmesine olanak sağlanacak. Son teknoloji sahne sistemleri, ses ve ışık düzenekleri ile adından söz ettirecek İzmir Operası'nda sahne, otomasyon sistemi ile kontrol edilecek.

İki salon bulunuyor

İzmir Operası'nda bin 435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahne, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi, prova salonları, opera bölümü, bale bölümü, 350 seyirci kapasiteli avlu-açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araç kapasitesine sahip otopark yer alacak. Tesis yaklaşık 75 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Binanın ön fuaye olarak adlandırılan bölümü ise kitapçısı, opera dükkanı, bistrosu ve bilet gişesi ile bütün gün açık tutulan sosyal bir mekan olarak tasarlandı.

Neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat Yenigül, inşaat çalışmaları kapsamında bugüne kadar 9 bloktan 4'ünün kaba inşasının tamamlandığını söyledi. Yenigül, “Zemin özelliği bakımından oldukça zorlu bir bölge. Yaklaşık 1,5 yıl zemin iyileştirme çalışması yaptık. İksa duvarları ve beton fore kazık imalatları yaptık. 2022 yılında kaba inşaatları tamamlayıp elektro-mekanik imalatları sürdüreceğiz ve cephe kaplamalarına başlayacağız. Eş zamanlı olarak ince işler de yapılacak. Tunç Başkanımızın kültür-sanat vizyonu doğrultusunda İzmir'in imza niteliğindeki projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.