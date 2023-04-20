İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı mesaisi sürerken, otobüs firmaları yolcu sayısının azlığından yakındı. Geçmiş bayramlara göre yolcu sayısının azlığından yakınan firmalar, kısıtlı sayıda ek sefer konduğunu ve seferleri doldurmak istediklerini söyledi.

Her yıl bayram öncesi dolup taşan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, bu Ramazan Bayramı öncesinde de mesaisini sürdürüyor. Günde yaklaşık 750 otobüsün İzmir'den çıkış yaptığı terminalde, arife gününde çıkış yapan araç sayısında önemli bir artışın olmadığı belirtildi. Diğer günlere nispeten yoğunluk yaşanan terminalde, yaklaşık 50 güvenlik kamerası ile önlemler alınırken, genellikle yakın şehirlere giden otobüslerin peronlarında yoğunluk yaşandı. Geçmiş bayramlara göre yolcu sayısının azlığından yakınan firma çalışanları, kısıtlı sayıda ek sefer koyduklarını söyledi.

Depremzedeler bayramda da dönmek istemiyorlar

Depremden sonra İzmir'e gelen afetzede vatandaşların bayramda da olsa memleketlerine dönmek istemediklerini belirten firma çalışanlarında Caner Dicle, "Bu bayram beklediğimiz yoğunluğu bulamadık. Deprem bölgeleri ağırlıklı taşımacılık yapan bir firmayız. Buraya gelen depremzedeler, bayram da olsa oralara geri dönmek istemiyorlar. Geçtiğimiz bayramların onda biri kadar bile iş olmadı. Hem insanlarımızın psikolojik durumları hem de bilet fiyatlarının yüksekliği de sebepler arasında. Eskiden bayram döneminde günde 6 araç dolardı; şimdi dönem boyunca 2 araç zorlukla doluyor" dedi. Başka bir firma çalışanı Naim Uzun ise, "Bu bayram biletler çok pahalı olduğu için çok iş yok. Geçmiş bayramlarda ek seferler koyardık ve onlar da dolardı ancak bu bayram olmadı. Özellikle deprem bölgelerine giden seferlerimiz de hiç bir talep yok" diye konuştu.