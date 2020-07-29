İzmir Otogarı'nda bayram öncesi yoğunluk

Kurban Bayramı tatili öncesinde İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otogardan günde ortalama 700 araç hareket ederken, bayram öncesi bu sayı yaklaşık 850'ye çıktı.

Kurban Bayramı öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Bayramı yakınları ile birlikte geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş otogarın yolunu tuttu. Günde ortalama 700 aracın otogardan çıkış yaptığı öğrenilirken, bayram öncesi sayının 850'ye çıktığı öğrenildi. Ankara'da yaşayan ablasını ziyaret etmek için eşi ile birlikte otogarda bulunduğunu ifade eden Selviye Kıvıcı (58), otogarda yoğunluk olduğunu ve tüm halkımızın bayramını kutladığını söyledi.

Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat çekti

İzmir'den Çorum'a gidecek olan Kaan Karayel (25) ise, otogarda yoğunluk olduğunu insanlarımızın sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmelerini isteyerek herkesin aileleri ile birlikte mutlu bir bayram geçirmesini diledi. Aydın'a ailesini ziyaret etmeye gitmek için otogarda otobüsünün hareket saatini bekleyen Nejdet Eker (24) ise, otogarda yoğunluğun olduğunu ve vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan, otogar güvenliği tarafından belirlenen noktalarda otogara giriş esnasında vatandaşların ateşi ölçülürken, peron önlerinde bekleyen vatandaşlar ise yine devriye görevinde bulunan ekipler tarafından sosyal mesafe ve maske konusunda da sık sık ikaz edildi.