İzmir Otogarı'nda davullu zurnalı asker uğurlaması

İzmir'de askerlik görevini yapacak olan gençler, aileleri ve yakınları tarafından otogar dışında davul zurna ile otogar içerisinde ise gözleri yaşlı bir şekilde birliklerine uğurlandı.

İzmir'de askerlik görevlerini yapmak üzere yola çıkmak için İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'ne gelen asker ve yakınlarının oluşturduğu yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda asker uğurlamalarının da geçici süreyle durdurulmasına rağmen birçok vatandaş bu kurala riayet etmedi. Otogar güvenlik ekibi tarafından, içeriye girişlerde korona virüs salgını dolayısı ile ateş kontrolü yapılırken, davul zurna ekipleri ise otogar içerisine alınmadı. Kalabalık gruplar tarafından, otogar dışında davul zurna eşliğinde, kimiz zaman da meşale yakılarak karşılanan askerler, burada yakınları ile birlikte halaylar çekerken, otogar içerisinde ise askere gidecek olan gençler yakınları tarafından havaya fırlatıldı, karşılıklı oyunlar oynandı.

Öte yandan, yolcular otobüslere binmeden önce firma yetkililerince ateş kontrolleri yapılarak otobüslere teker teker alındı.