İzmir Özel Can Hastanesi 1. yılını kutladı

Salihli'deki 18 yıllık tecrübesini İzmir'e aktaran İzmir Özel Can Hastanesi, 1. yaşını çalışanlarıyla kutladı. Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Muzaffer Keskiner, "Bugün 1. yaşımızı yüksek hasta memnuniyeti ve her gün büyüyen kadromuzla kutluyorsak, bunu tüm çalışanlarımıza ve bize inanan hastalarımıza borçluyuz" diye konuştu.

Bireysel ve toplumsal sağlığa dair olumlu ilkelere imza atmak için alanlarında uzman üç doktorun vizyonuyla kurulan Can Sağlık Grubu, Salihli'de 18 yıldır sürdürdüğü sağlık hizmetleri tecrübesini, geçtiğimiz yıl İzmir'e de taşıdı. Çiğli'de tüm poliklinikleriyle hizmete giren İzmir Özel Can Hastanesi, 1. yılını doldurmanın mutluluğunu, her gün büyüyen uzman hekim kadrosuyla ve sağlık personeliyle paylaştı. Hastanede düzenlenen kutlamada, Can Sağlık Grubu ve İzmir Özel Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr.Muzaffer Keskiner, "Bugün 1. yılımızı kutluyoruz. Daha katedecek çok yolumuz var. İnanıyoruz ki bu yolları sizlerle birlikte kolaylıkla geçeceğiz. Tıpkı ilk yılımızda yaptığımız gibi. Hedefimiz hastanemizi sadece ulusal değil, uluslararası sağlığın yeni merkezi olarak bilinir hale getirmektir. Bu hastanenin en büyük hayali burada tedavi olmaktan çok mutlu olan hastalar olması, ama daha da büyük hayali bu hastanede çalışmaktan çok mutlu olan çalışanlar olması. Bu hayali çok değerli hekimlerimizle, hemşirelerimizle ve tüm personelimizle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Yener Bakan da, "1 yıl gibi kısa bir sürede çok hızlı yol kat ettik. Altı ameliyathanemiz gece gündüz çalışıyorsa, değerli hekimlerimiz her gün yeni bir nefes, yeni bir can veriyorsa, her şey sizinle mümkün. Çünkü İzmir'e Can geldi" dedi.