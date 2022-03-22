İzmir Park AVM'de korkutan yangın

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İzmir Park AVM'de meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Güneşli Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan İzmir Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. AVM içerisindeki spor salonunun sauna bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.