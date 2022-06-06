İzmir polisi hırsızlara göz açtırmıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde görev yapan devriye ekipleri, bir market zincirine giren hırsızı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.45 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Bir market zinciri şubesinin camını kırarak içeri giren şüpheli E.D. (41), hırsızlık yaptığı sırada, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekiplerince fark edilerek suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli E.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.