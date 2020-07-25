İzmir polisi iş yerinden hırsızlık girişimine suçüstü yaptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ev, iş yeri ve telefon hırsızlığı olaylarına karışan kişi, polis ekiplerince bir başka hırsızlık girişimindeyken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz salı günü ilçeye bağlı Salı Pazarında meydana geldi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince devriye görevi sırasında, bir iş yerinden hırsızlık yapma girişiminde bulunan Hasan B., fark edildi. Harekete geçen ekipler tarafından Hasan B., hırsızlık eylemeni gerçekleştiremeden kıskıvrak yakalandı. Ev, iş yeri ve telefon hırsızlığı gibi olaylarına da karıştığı öğrenilen Hasan B., ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.