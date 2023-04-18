İzmir polisi kilolarca uyuşturucu ele geçirdi

Operasyonlarda 111 şüpheliye adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 91 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince, 9 - 15 Nisan tarihleri arasında tam 74 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 14 kilo 739 gram esrar-skank, 1 kilo 362 gram metamfetamin, 1 kilo 248 gram kokain, 133 gram eroin, 270 adet extacy, 223 bin 597 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 11 adet hassas terazi, 14 adet tabanca, 2 adet tüfek, 71 adet tabanca-tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 59 bin 305 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda, 111 şüpheliye adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 91 şüpheli tutuklandı.