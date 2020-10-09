İzmir polisi sahte alkollerin nereden alındığını araştırıyor

İzmir'in dört ilçesinde, sahte alkol kullandıkları iddia edilen 9 kişinin fenalaşması ve 7'sinin durumunun kötüye gitmesinin ardından İzmir polisi, rahatsızlananların sahte alkolleri nereden tedarik ettiğine ilişkin geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde 9 kişi, iddiaya göre sahte alkol kullandıktan sonra görme kaybı ve mide bulantısı belirtileriyle farklı zamanlarda fenalaştı. Aynı şikayetlerle, H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51), U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ve Y.K. (42) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Fenalaşan kişilerin 6'sı Konak, 1'i Karabağlar, 1'i Gaziemir ve 1'i de Bayraklı ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 9 kişiden 7'sinin ise durumunun hala ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayın üzerine titizlikle eğiliyor

Öte yandan, yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Son yıllarda sahte/kaçak alkollere karşı dikkat çeken bir çalışma yürüten ve çok sayıda operasyon yapan İzmir polisinin, rahatsızlanan kişilerin sahte alkolleri nereden aldığına dair araştırmasını titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.