İhlas Haber Ajansı

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İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığına geçit vermiyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke ele geçirildi.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke, iki adet tabanca, cinsel içerikli ürün ve kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

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