İzmir polisi tarihi eser kaçakçısını takiple yakaladı

İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde polis ekipleri tarafından yürütülen takip sonucu Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 92 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen M.S. adlı şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yürütülen takibin ardından Bayındır ve Torbalı ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon gerçekleştiren polis, Roma Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 64 adet obje, 20 sikke, 7 mühür ve 1 heykel ile 2 adet dedektör ele geçirdi.

Olayla ilgili M.S. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken şüpheli emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.