İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 10 tutuklama

İzmir'de, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, yakalanan 10 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda İzmir polisi, torbacı tabir edilen, örgütlü sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı. Narkotik köpeklerinde katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi yakalandı. Uyuşturucu baskınlarında, 1 kilo 492 gram kokain, 374 gram esrar-skank, 73 adet ecstasy, 15 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 2 adet şarjör ve 16 adet mermi ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.