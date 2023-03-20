İhlas Haber Ajansı

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İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapılan bir adrese düzenlediği operasyonda 1 kilo 900 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli A.O. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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