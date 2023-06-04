İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmadı: 2 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri bir iş yerine gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Karşıyaka ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli M.B. ve Ö.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 6 kilo 500 gram metamfetamin, 1 adet uzun namlulu silah ve 75 adet fişek ele geçirdi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler M.B. ve Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.