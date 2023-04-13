İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmadı: 3 tutuklama

İzmir'in Tire ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları için harekete geçti. Tire ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere karşı yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yapılarak yakalanırken, yapılan aramalarda ise metamfetamin ve esrar maddeleri ile bu maddelerin satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, E.A., A.D. ve İ.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.