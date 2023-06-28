İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir polisinden 1 haftada 62 narkotik operasyonu: 60 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 hafta boyunca 62 narkotik operasyonu gerçekleştirirken, bu operasyonlar neticesinde toplamda 60 şüpheli tutuklandı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde, 18-24 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplamda 62 operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonlarda; 3 kilo 761 gram esrar-skunk, 1 kilo 479 gram metamfetamin, 620 gram kokain, 530 gram sentetik kannabinoid, 9 bin 363 adet ecstasy, 60 bin 263 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 20 adet hassas terazi, 12 adet tabanca, 1 adet tüfek, 525 adet tabanca/tüfek fişeği, suçtan elden edilen 99 bin 165 Türk lirası ele geçirildi.


Operasyonlarda 96 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, toplamda 60 şüpheli tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.