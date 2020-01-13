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İzmir polisinden kaçak akaryakıt baskını

İzmir’in Bornova ilçesinde, akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, alınan mahkeme kararına istinaden iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, toplamda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli N.Ü isimli şahıs, hakkında işlem yapılacağı belirtildi.

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