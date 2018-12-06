İzmir polisinden PKK'ya son bir haftada darbe

İzmir'de, son bir hafta içerisinde risk analizi üzerinden PKK adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 11 şahıs gözaltına alınırken, sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli daha yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Son 1 hafta içerisinde risk analizi üzerinden PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 11 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, yeni bir operasyonun daha düğmesine basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik arama ve gözaltına kararı verdi. Karar üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 5 şahsı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin TEM'deki sorgusu devam ediyor.