İzmir polisinden sigara kaçakçılarına operasyon

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 4 ikamet, 6 işyeri, 2 araç ve 9 depo adresinde kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde, insan sağlığına ciddi zararları olan yerlerde üretilerek, depolanan ve satışa sunulduğu belirlenen yasa dışı tütün mamulleri ele geçirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 milyon 632 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 1 milyon 434 bin 470 adet doldurulmuş sigara, 116 kilogram kaçak nargile melası ve 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün mamullerinin sağlığa elverişsiz alanlarda üretildiği ve depolandığı öğrenildi.

2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan S.E. ve C.Ş. tutuklandı; M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.